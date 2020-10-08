ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минздраве не могут назвать предельный суточный прирост случаев коронавируса

Киев, Четверг 08 октября 2020 13:56
В Минздраве не могут назвать предельный суточный прирост случаев коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения Украины не знаю, на сколько может подняться суточный прирост случаев коронавируса. Может быть и 17 тысяч за сутки.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в интервью "Украинской правде. Жизнь".

Он допустил, что в Украине может расти число заражений, а потом появятся вакцины, начнется вакцинация и количество случаев упадет.

"Точной цифры, к которой мы подойдем и к которой упадем, назвать я вам не могу", - сказал он.

Напомним, в четырех областях Украины более чем на 70% заполнены больничные кровати.

За сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - заболели 5 397 человек. Это первый раз, когда в стране выявили более 5 тысяч случаев.

В Министерстве здравоохранения говорят, что Украина не может пойти на полный локдаун.

Глава Минздрава считает, что Украине необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением ограничений.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество КоронавирусМинистерство здравоохранения Украины
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь