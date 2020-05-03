В Минздраве констатировали отсутствие серьезных вспышек коронавируса в Украине

В Министерстве здравоохранения Украины констатировали отсутствие серьезных вспышек коронавируса на территории страны. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, уже 17 дней подряд наблюдается контролируемая ситуация с новыми заболеваниями.

"Если говорить о количестве заболеваний каждый день, то уже 17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши противоэпидемические и карантинные мероприятия дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует очень серьезных вспышек, которые сразу отразились на способности оказывать помощь медицинской системы", - сказал Степанов.

При этом глава Минздрава уверен, что в случае соблюдения рекомендаций ведомства эпидемия пойдет на спад.

"Уверен, если мы и в дальнейшем будем придерживаться всех этих мероприятий и рекомендаций Минздрава, у нас эпидемия будет проходить в режиме с постепенным снижением количества заболеваний и увеличением количества выздоровевших", - заявил Степанов.

Как писало РБК-Украина ранее, Степанов считает, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений после 11 мая. По его словам, карантин помог избежать пика заболеваемости коронавирусом.

Напомним, общее число инфицированных в Украине, по состоянию на утро, 3 мая, составило 11 913 человек. За сутки подтвердили 502 новых случая. При этом 9 человек умерли.