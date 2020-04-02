В Минздраве исключили дефицит тестов в пик заболевания СOVID-19 в Украине

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Только у отечественного производителя планируют закупить тест-системы для 2 млн человек

В пик пандемии коронавируса Украине хватит тестов для диагностики заболевания. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, тестов для диагностики коронавируса хватит даже в пик пандемии.

"Мы планируем, что нам должно хватить тест-систем для переживания пика болезни. В то же время мы анализируем ситуацию, которая есть в США, Испании и Франции. Там сегодня не тестируют всех, там включаются алгоритм работы, когда тестируют тяжелых больных. А всем остальным, кто переболел вирусные пневмонии, сталять диагноз по клиническим симптомам", - заявил Ляшко

По его словам, Минздрав закупит у отечественного производителя тест-системы для проведения исследований для 2 миллионов пациентов.

"Сегодня уже предусмотрено финансирование, которое позволит нам закупать тесты у отечественного производителя. И мы предварительно разместили такой заказ на 2 миллиона исследований. Это будет 20 тысяч тест-систем, которые позволят каждой системе 90 -100 исследований", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Украине будет налажено серийное производство тестов для диагностирования коронавируса.

Напомним, в ВОЗ подчеркнули, что массовое тестирование - необходимая мера в победе над пандемией COVID-19. Так, первыми стратегию массового экспресс-тестирования применили в Китае и Южной Корее, показало потрясающие результаты - только в этих странах пока удалось взять под контроль распространение COVID-19. Сейчас этот опыт перенимают европейские страны.