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В Минздраве "гарантировали", что COVID-вакцинация начнется в феврале

Автор: Роман Тверденко

Вакцинация от коронавируса в Украине точно начнется в феврале. Но дата поставки первых доз пока не называется.

О скором начале вакцинации заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Министр дал "гарантию", что первые прививки от коронавируса будут сделаны в текущем месяце, на следующий день после доставки вакцины в Украину.

"Мы точно начнем вакцинацию в феврале. Это гарантировано, я в этом уверен. Как только вакцина приезжает, то на следующий день мы начинаем вакцинацию", - сказал Степанов.

Также министр Максим Степанов заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает на 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.

Напомним, сегодня издание The Guardian рассказал, что после одобрения применения вакцины AstraZeneca Всемирная организация здравоохранения планирует начать поставки по COVAX в конце февраля.

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Новости Украины Максим Степановвакцина от коронавируса
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