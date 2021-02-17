В Минздраве "гарантировали", что COVID-вакцинация начнется в феврале

Вакцинация от коронавируса в Украине точно начнется в феврале. Но дата поставки первых доз пока не называется.
О скором начале вакцинации заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".
Министр дал "гарантию", что первые прививки от коронавируса будут сделаны в текущем месяце, на следующий день после доставки вакцины в Украину.
"Мы точно начнем вакцинацию в феврале. Это гарантировано, я в этом уверен. Как только вакцина приезжает, то на следующий день мы начинаем вакцинацию", - сказал Степанов.
Также министр Максим Степанов заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает на 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.
Напомним, сегодня издание The Guardian рассказал, что после одобрения применения вакцины AstraZeneca Всемирная организация здравоохранения планирует начать поставки по COVAX в конце февраля.