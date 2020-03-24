В Минздраве допускают силовые методы для контроля за соблюдением карантина

В Минздраве допускают необходимость силовых мер для контроля за соблюдением карантина из-за коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Впрочем, Ляшко отметил, что не нужно надеяться, что "только полиция будет палками разгонять нас по комнатам".

"Этого не должно быть, мы должны сознательно относиться к этому вопросу. Хотя жесткие меры, когда нужно будет более силовыми методами влиять на людей, возможно, тоже нужно применять. Как показывает практика США, Испании и Италии люди почему-то думают, что коронавирусная болезнь - это такая банальная инфекция, которая пройдет мимо и никто ее не заметит", - заявил он.

Напомним, мэр Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Также главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав подтвердил 13 новых случаев заражения коронавирусом в Украине, уже заразились 97 человек.

Кроме того, мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в городе зафиксировали еще два положительных результата экспресс-тестов на коронавирус. Минздрав эту информацию еще не подтвердил.