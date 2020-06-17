В Минздраве на днях представят прогнозы о второй волне эпидемии коронавируса

Министерство здравоохранения планирует на днях представить детальный прогноз относительно второй волны эпидемии коронавируса. Во время брифинга также будут показаны различные сценарии развития пандемии.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Завтра или послезавтра мы организуем брифинг, на котором расскажем о коэффициенте сезонности коронавируса на территории Украины и ожидаем ли мі вторую волну, или не ожидаем, и - когда. Мы покажем различные сценарии, которые позволят нам прогнозировать более реалистично", - рассказал Ляшко.

Напомним, сегодня правительство продлило карантин в Украине до конца июля.

Кроме того, Кабмин оценил риски второй волны коронавируса.