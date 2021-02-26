Минздрав ждет результаты анализов на новые штаммы COVID на следующей неделе

В Украине пока не зафиксировали британский, южноафриканский или бразильский разновидности коронавируса . На следующей неделе ожидаются новые результаты на наличие новых штаммов COVID в стране.

По его словам, Украина получила результаты образцов из клиники Шарите, куда направлялись биоматериалы для анализа. В тех образцах мутаций COVID не было выявлено.

"Также на следующей неделе ожидаем результаты проведенного внутри страны секвенирования, где будут исследованы образцы тяжелобольных, которые были отобраны в Ивано-Франковской области. Будем знать, циркулируют ли у нас прошлые штаммы или уже есть новые штаммы, которые приводят к росту числа случаев коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.