Минздрав ждет результаты анализов на новые штаммы COVID на следующей неделе

В Украине пока не зафиксировали британский, южноафриканский или бразильский разновидности коронавируса. На следующей неделе ожидаются новые результаты на наличие новых штаммов COVID в стране.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, Украина получила результаты образцов из клиники Шарите, куда направлялись биоматериалы для анализа. В тех образцах мутаций COVID не было выявлено.
"Также на следующей неделе ожидаем результаты проведенного внутри страны секвенирования, где будут исследованы образцы тяжелобольных, которые были отобраны в Ивано-Франковской области. Будем знать, циркулируют ли у нас прошлые штаммы или уже есть новые штаммы, которые приводят к росту числа случаев коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.
Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине нет оборудования для определения новых штаммов COVID-19. В связи с этим образцы отправляют на проверку в Германию.
Также РБК-Украина писало, что британский штамм коронавируса выявили уже в 100 странах мира.