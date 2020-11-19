Минздрав запросил дополнительные средства на лечение COVID-19

Фото: Светлана Шаталова (moz.gov.ua)

Министерство здравоохранения представило на рассмотрение Кабинету министру проект постановления о выделении Национальной службе здоровья дополнительных средств. Их направят на оплату стационарной медицинской помощи по лечению COVID-19.

Об этом в ходе брифинга рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Она напомнила, что в апреле отдельной строкой в НСЗУ на COVID-19 было предусмотрено 15,8 млрд гривен.

"Эта сумма основывалась на прогнозах Всемирной организации здравоохранения, а также на экспертизе специалистов. Прогноз в апреле и данные после завершения октября существенно отличаются... В частности, в апреле выплатили 953 млн грн, а в октябре - 3,3 млрд грн", - подчеркнула замглавы Минздрава.

В связи с этим Нацслужба здоровья заявила о потребности в дополнительных деньгах.

"Прогнозы уточнили, и 6 ноября НСЗУ сообщила о потребности в дополнительных средствах, чтобы была возможность закрыть финансирование декабря. Этот запрос полностью верифицирован Минздравом, и правительству подан проект о выделении соответствующих средств", - добавила замминистра.

На следующий год НСЗУ требует 225 млрд грн. В Минздраве надеются, что эта сумма будет согласована.

Напомним, 9 ноября стало известно, что за лечение пациентов с COVID-19 и с подозрением на эту болезнь НСЗУ выплатила больницам более 8 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, власти в регионах самостоятельно определяют больницы, которые могут приобщить для лечения пациентов с коронавирусом. Затем эти списки подаются в Минздрав, а ведомство впоследствии заключает контракты с этими больницами.