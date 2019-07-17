Минздрав закупит дополнительные дозы вакцин против кори и краснухи

Министерство здравоохранения Украины закупит дополнительные дозы вакцин против кори, паротита и краснухи. Соответствующее постановление в ходе заседания в среду, 17 июля, одобрил Кабинет министров, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, согласно пояснительной записке, Минздраву предоставят разрешение на закупку вакцин за счет остатков средств, которые образовались на счетах специализированных организаций, которые закупали вакцины ранее: 209 461,172 тысяч гривен с 2016 года и 66 800,765 тысяч гривен с 2017 года.

В записке подчеркивается, что потребность в вакцинах постоянно растет, так как в Украине с 2018 года началась вторая волна вспышки кори с показателем в более 10 тысяч заболевших в месяц. Отмечается, что общая потребность в вакцине превышает 5 млн доз.

В связи с тем, что вакцины нужно заказывать заранее, Минздрав просил успеть разместить заказ по ценам 2018 года - 121,5 гривен за дозу.

Стоит отметить, в ходе рассмотрения документ вызвал ряд возмущенных замечаний со стороны Госзазначейства и Министерства финансов. В свою очередь и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун обвинила их в срыве закупок. Однако по итогу проект постановления утвердили.

Напомним, в Минздраве сообщали, что состоянию на 20 июня в Украине было 750 336 доз вакцины против кори. В министерстве уверяли, что все регионы государства обеспечены вакцинами производства Бельгии и США.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина сообщила, что в Закарпатской и Ивано-Франковской областях самый низкий уровень вакцинации от кори и краснухи.