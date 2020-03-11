Минздрав закупил более 90 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса

Министерство здравоохранения Украины закупило экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят протестировать более 90 тысяч человек. Об этом сообщили в Минздраве в Telegram.

Сообщается, что всего было закуплено более 19 тысяч упаковок быстрых тестов.

"За средства Минздраву осуществлена закупка быстрых тестов на коронавирус COVID-19. В частности, уже приобретено 19 600 упаковок, это позволит протестировать более 90 000 человек. Мы закупаем быстрые тесты на грипп А + В (для исключения гриппа и перехода на исследования коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного", - сообщили в Минздраве.

Напомним, 11 марта украинское правительство ввело карантин в Украине из-за распространения коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

Также 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. При этом в ВОЗ отметили, что на данный момент лишь в 81 стране не сообщали о случаях коронавируса, еще в 57 странах зафиксированы 10 и менее случаев.