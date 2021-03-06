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Минздрав: за задержки поставок китайской вакцины в Украину оштрафуют поставщика

Автор: Артур Родивилов

Украина оштрафует поставщика за несвоевременную поставку китайской вакцины против COVID-19. Компания "Лекхим", которая является представителем Sinovac, сдвигает сроки.

Об этом сообщил Reuters заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

Решение об одобрении использования Sinovac еще не принято.

"Они определенно не соблюдают заявленные сроки... Будут штрафы, которые указаны в контракте", - заявил Иващенко.

Договором определена обязанность контрагента осуществить поставку первой партии в 700 тысяч доз не позднее чем через 30 дней после регистрации вакцины в одной из указанных в перечне стран. Согласно условиям договора о закупке первая партия должна быть передана и принята Украиной не позднее 7 марта.

Кроме того, не менее чем за три рабочих дня до даты поставки поставщик обязан предоставить заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине. Соответствующая регистрация может быть проведена в рамках специальной процедуры, определенной ст. 9-2 ЗУ "О лекарственных средствах".

Напомним, ранее в фармацевтической компании "Лекхим", которая является представителем Sinovac, заявили, что вакцину от коронавируса китайской компании планируют поставить в Украину до 15 марта.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что вакцину Sinovac должны поставить в Украину до 6 марта, но сроки могут быть смещены.

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