Минздрав: за задержки поставок китайской вакцины в Украину оштрафуют поставщика

Украина оштрафует поставщика за несвоевременную поставку китайской вакцины против COVID-19. Компания "Лекхим", которая является представителем Sinovac, сдвигает сроки.
Решение об одобрении использования Sinovac еще не принято.
"Они определенно не соблюдают заявленные сроки... Будут штрафы, которые указаны в контракте", - заявил Иващенко.
Договором определена обязанность контрагента осуществить поставку первой партии в 700 тысяч доз не позднее чем через 30 дней после регистрации вакцины в одной из указанных в перечне стран. Согласно условиям договора о закупке первая партия должна быть передана и принята Украиной не позднее 7 марта.
Кроме того, не менее чем за три рабочих дня до даты поставки поставщик обязан предоставить заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине. Соответствующая регистрация может быть проведена в рамках специальной процедуры, определенной ст. 9-2 ЗУ "О лекарственных средствах".
Напомним, ранее в фармацевтической компании "Лекхим", которая является представителем Sinovac, заявили, что вакцину от коронавируса китайской компании планируют поставить в Украину до 15 марта.
При этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что вакцину Sinovac должны поставить в Украину до 6 марта, но сроки могут быть смещены.