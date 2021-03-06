Минздрав: за задержки поставок китайской вакцины в Украину оштрафуют поставщика

Украина оштрафует поставщика за несвоевременную поставку китайской вакцины против COVID-19. Компания "Лекхим", которая является представителем Sinovac, сдвигает сроки.

Решение об одобрении использования Sinovac еще не принято.

"Они определенно не соблюдают заявленные сроки... Будут штрафы, которые указаны в контракте", - заявил Иващенко.

Договором определена обязанность контрагента осуществить поставку первой партии в 700 тысяч доз не позднее чем через 30 дней после регистрации вакцины в одной из указанных в перечне стран. Согласно условиям договора о закупке первая партия должна быть передана и принята Украиной не позднее 7 марта.

Кроме того, не менее чем за три рабочих дня до даты поставки поставщик обязан предоставить заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине. Соответствующая регистрация может быть проведена в рамках специальной процедуры, определенной ст. 9-2 ЗУ "О лекарственных средствах".