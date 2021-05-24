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Минздрав ведет переговоры о переносе осенних поставок COVID-вакцин на лето

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины сейчас ведет переговоры о переносе сроков поставки вакцин от коронавируса в Украину. Поставки препаратов хотят перенести с осени на лето этого года.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью LB.

"Я уже начал процесс переговоров о переносе поставок с четвертого квартала 2021 года на летние месяцы. Плюс ведутся переговоры с компаниями, с которыми раньше активных переговоров не было, о приоритетности поставок летом", - заявил он.

При этом Ляшко добавил, что Минздрав готовится открыть еще больше центров вакцинации. Однако они откроются, когда в Украине будет больше вакцин от коронавируса.

Напомним, Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.

При этом он пообещал за лето вакцинировать от COVID 5 млн украинцев. Для этого нужно вакцинировать по 100 тысяч человек в день.

Ранее сообщалось, что Украина до конца мая ожидает поставку почти 350 тысяч доз вакцины американской компании Pfizer, во II квартале - 500 тысяч, другие поставки - в III и IV квартале соответственно.

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