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Минздрав утвердил изменения по лекарствам, применяемым при лечении тяжелобольных COVID-пациентов

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 13:25
Минздрав утвердил изменения по лекарствам, применяемым при лечении тяжелобольных COVID-пациентов Фото: лекарственное средство (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины утвердило изменения к инструкции для медицинского применения лекарственного средства "Дексаметазон-Дарница". Согласно внесенным изменениям, раствор для инъекций, 1 мл / 4 мг, показан для лечения коронавирусной болезни COVID-19 у пациентов, нуждающихся в дополнительной кислородной терапии.

Об этом сообщается на сайте Государственного экспертного центра Минздрава Украины.

Дексаметазон является хорошо известным лекарственным средством с установленным профилем безопасности, который имеет широкий спектр применения в мире по ряду показаний.

Также препарат включен в действующий Протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (Сovid-19)", утвержденный приказом Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, дексаметазон был признан первым в мире лекарственным средством, для которого была доказана эффективность в снижении риска смертности среди тяжелобольных пациентов с COVID-19 на основе положительных результатов, подтвержденных исследованием RECOVERY (NCT04381936), проведенным Оксфордским университетом.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), основываясь на результатах исследования RECOVERY, одобрило использование лекарственных средств с действующим веществом дексаметазон у пациентов, нуждающихся в дополнительной кислородной терапии или ИВЛ в связи с осложнениями течения COVID-19.

Кроме того, согласно рекомендациям ЕМА, этот препарат принимают перорально или в виде инъекции или инфузии капельно в вену.

По состоянию на начало 2021 года дексаметазон остается единственным лекарственным средством в мире, которое продемонстрировало снижение смертности среди пациентов с COVID-19, нуждающихся в дополнительной кислородной терапии или искусственной вентиляции легких.

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