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Минздрав утвердил единный протокол лечения больных коронавирусом

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 17:08
Минздрав утвердил единный протокол лечения больных коронавирусом
Фото: министр здравоохранения Максим Степанов (facebook.com/moz.ukr)

По словам Максима Степанова, протокол был утвержден в течение двух дней

Министерство здравоохранения Украины утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем видеообращении.

По его словам, протокол был утвержден в течение двух дней.

"Уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран", - отметил Степанов.

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Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Четвер, 2 квітня 2020 р.

Напомним, в Виннице разработали и официально утвердили собственный протокол лечения коронавируса. Отмечается, что это медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких. Для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, которые применяют при лечении СПИДа, поскольку в состав генома вируса Covid-19 входит часть генома вируса иммунодефицита человека.

Кроме того, в Киеве за нарушение обсервации составили административные протоколы в отношении более 60 человек. Сообщается, что пятерых из них уже оштрафовали на сумму в 17 тысяч гривен, остальные протоколы находятся еще на рассмотрении в судах.

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