Минздрав установил рекорд по суточному количеству тестов на COVID-19

В Украине установили новый рекорд по количеству ПЦР-тестов на коронавирус, осуществленных за сутки. Вчера, 22 мая, украинские лаборатории сделали более 10 тысяч тестов.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Степанова, за минувшие сутки лабораторные центры осуществили 10 248 исследований на коронавирус.

"За предыдущие сутки произошло 10 248 исследований методом ПЦР - это такой наш новый рекорд. Впервые мы превысили 10 тысяч исследований методом ПЦР, и мы двигаемся дальше", - подчеркнул он.

Напомним, 14 мая украинские лабораторные центры сделали почти 9 тысяч исследований на коронавирус методом ПЦР.

Кроме того, Минздрав планирует на начало июня выйти на ежедневную количество ПЦР-тестов на коронавирус от 15 до 20 тысяч. Министерство наращивает мощности лабораторных центров.