Минздрав устанавливает лица, контактировавшие с зараженным коронавирусом нардепом

Сотрудники Министерства здравоохранения прибыли в Верховную раду и устанавливают всех лиц, которые контактировали с инфицированным коронавирусом народным депутатом Сергеем Шаховым. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Рады.

Сообщается, что на данный момент народный депутат находится в самоизоляции.

"Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий. Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Сергеем Шаховым, для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик", - сообщили в аппарате парламента.

Напомним, 18 марта стало известно, что коронавирусом заболел народный депутат Сергей Шахов. Позже Минздрав официально подтвердил заражение нардепа.

Также РБК-Украина писало, что нардепы 17 марта приняли решение работать в комитетах до 3 апреля в рамках карантина из-за конавируса. Проведение пленарных заседаний отложили. Вместе с тем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже анонсировал проведение внеочередного заседания ВР на следующей неделе.