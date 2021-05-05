Минздрав уничтожил данные публичных лиц, ожидавших вакцинацию вне очереди

Как заявили в министерстве, вакцинация публичных лиц вне очереди остаточными дозами была отменена приказом № 745 от 16 апреля 2021 года после внесения изменений в дорожную карту по вакцинации.

"Поэтому руководствуясь законом "О защите персональных данных", департаменты здравоохранения областей и Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те предоставляли при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 остаточными дозами", - пояснили в Минздраве.

В министерстве отметили, что теперь избыточными дозами вакцины от коронавируса разрешено прививать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации.

Отметим, как стало известно РБК-Украина, не успевших вакцинироваться публичных лиц уже начали уведомлять о том, что их персональные данные были удалены из базы. Они получают соответствующие СМС-сообщения от местных властей.

Фото: публичных лиц уведомляют об удалении их данных (РБК-Украина)