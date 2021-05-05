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Минздрав уничтожил данные публичных лиц, ожидавших вакцинацию вне очереди

Новина українською → Украина, Среда 05 мая 2021 16:38
Минздрав уничтожил данные публичных лиц, ожидавших вакцинацию вне очереди Фото: Минздрав отменил вакцинацию публичных лиц вне очереди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения уничтожило персональные данные публичных лиц, которые хотели получить прививку от COVID-19 вне очереди, но не успели. С середины апреля в Украине отменили прививание вне очереди остаточными дозами вакцины.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Как заявили в министерстве, вакцинация публичных лиц вне очереди остаточными дозами была отменена приказом № 745 от 16 апреля 2021 года после внесения изменений в дорожную карту по вакцинации.

"Поэтому руководствуясь законом "О защите персональных данных", департаменты здравоохранения областей и Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те предоставляли при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 остаточными дозами", - пояснили в Минздраве.

В министерстве отметили, что теперь избыточными дозами вакцины от коронавируса разрешено прививать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации.

Отметим, как стало известно РБК-Украина, не успевших вакцинироваться публичных лиц уже начали уведомлять о том, что их персональные данные были удалены из базы. Они получают соответствующие СМС-сообщения от местных властей.

Минздрав уничтожил данные публичных лиц, ожидавших вакцинацию вне очереди

Фото: публичных лиц уведомляют об удалении их данных (РБК-Украина)

Напомним, 16 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что подписал приказ об отмене вакцинации публичных лиц вне очереди. Как рассказал Степанов, начали распространяться слухи, что некоторые люди, хотят вакцинироваться конкретной вакциной в любой способ.

Кроме того, в конце апреля в Минздраве призвали украинцев сообщать о случаях прививания вне очереди людей, которые не подпадают под 1 и 2 этапы вакцинации.

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