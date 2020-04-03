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Минздрав Украины опроверг заявление о 1600 зараженных коронавирусом в Китае

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 10:18
Минздрав Украины опроверг заявление о 1600 зараженных коронавирусом в Китае
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Вчера Ляшко заявил, что в Китае 1600 зараженных COVID-19

В Минздраве Украины опровергли вчерашнее заявление о 1600 зараженных коронавирусом в Китае. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что в Китае 90 случаев заражения.

"Я сразу хочу попросить прощения за озвученную мной вчера информацию о Китае. Неправдивую информацию. Мы перепроверили информацию. В Китае сейчас регистрируется 90 случаев за сутки", - отметил он.

Напомним, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Отметим, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион. Больше всего заразилось в Соединенных Штатах Америки - почти 236 тыс. человек. Отметим, что 10% инфицированных от мирового количества находится только в одном американском штате Нью-Йорк. За последние сутки там заразились почти 9 тыс. американцев.

Вместе с тем, сенатор-республиканец США Марта Максалли заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус помог Китаю скрывать истинные данные о распространении коронавируса.

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