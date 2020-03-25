Минздрав: в Украине зафиксировано 113 случаев коронавируса

Выявлены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях
В Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.
Отмечается, что за сутки было зафиксировано 29 новых случаев.
"По данным ЦОС (Центра общественного здоровья), по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев", - говорится в сообщении.
Кроме того, первые случаи заражения были зафиксированы еще в четырех областях Украины - Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской.
В общем, география распространения коронавируса по регионам выглядит так:
Напомним, ранее сообщалось, что в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи от коронавируса умер мужчина. При этом в Минздраве пока не подтвердили данный случай.
Также РБК-Украина писало, что в Тернопольской области полиция разыскивает около 500 человек, которые контактировали с инфицированным коронавирусом священником.