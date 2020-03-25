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Минздрав: в Украине зафиксировано 113 случаев коронавируса

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Выявлены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях

В Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Отмечается, что за сутки было зафиксировано 29 новых случаев.

"По данным ЦОС (Центра общественного здоровья), по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев", - говорится в сообщении.

Кроме того, первые случаи заражения были зафиксированы еще в четырех областях Украины - Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской.

В общем, география распространения коронавируса по регионам выглядит так:

  • Черновицкая область - 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;
  • г. Киев - 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток)
  • Киевская область - 22 случая (из них 7 в течение последних суток)
  • Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный) случаев;
  • Тернопольская область - 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки);
  • Запорожская область - 2 случая (обнаружены за последние сутки)
  • Днепропетровская область - 2 случая;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
  • Львовская область - 2 случая;
  • Волынская область - 1 случай (выявлено за последние сутки);
  • Донецкая область - 1 случай;
  • Луганская область - 1 (выявлено за последние сутки)
  • Одесская область - 1 (выявлено за последние сутки)
  • Черкасская область - 1 случай.

Напомним, ранее сообщалось, что в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи от коронавируса умер мужчина. При этом в Минздраве пока не подтвердили данный случай.

Также РБК-Украина писало, что в Тернопольской области полиция разыскивает около 500 человек, которые контактировали с инфицированным коронавирусом священником.

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