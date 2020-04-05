Минздрав: в Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Прирост подтвержденных случаев за сутки составляет 14%

Заболевание коронавирусом в Украине распространяется медленнее, чем в странах, которые занимают первые позиции по подтвержденным случаям COVID-19. Об этом на брифинге заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, в Украине прирост подтвержденных случаев за сутки составляет 14%.

"Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 до 1200 человек, Италия прошла этот путь за 6 дней, Испания - 7 дней, в США - за 8 дней, Украина - более 9 дней", - заявил он.

5.04.2020 Онлайн-брифинг с переводом жестовою языке относительно мероприятий по противодействию распространению коронавірусної инфекции Онлайн-брифинг заместителя Министра здравоохранения Украины, Главного государственного санитарного врача Украины и руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко. Опубликовано Министерство здравоохранения'я України Суббота, 4 апреля 2020 г.

Отметим, что по данным сервиса worldometers, с начала вспышки COVID-19 в Соединенных Штатах на коронавирус проверили уже более 1,5 млн человек, в Италии - свыше 657 тысяч, а в Испании тестирование прошли 355 тысяч человек, тогда как в Украине общее количество проверенных лиц составляет всего 5 493.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 5 апреля в Украине лабораторно подтвердили 1251 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки Центр общественного здоровья обнаружил 156 случаев заражения. При этом количество летальных случаев от заболевания COVID-19 превысило 30.