Минздрав Турции призвал делать третью COVID-прививку

По словам министра, Турция провела исследование, в которой приняло участие около 31 млн вакцинированных людей. Исследование показало, что люди, получившие три дозы вакцины, лучше защищены от коронавируса.

Глава Минздрава добавил, что результаты исследования будут обновлены, поскольку с момента введения третьей дозы прошло не так много времени.

"Значение исследования заключается в том, что оно научно доказывает необходимость третьей дозы", - заявил министр.

По его словам, три дозы инактивированной вакцины и две дозы инактивированной вакцины плюс одна доза мРНК-вакцины обеспечивают равную защиту.

Он отметил, что команда, разработавшая мРНК-вакцину, предположила, что может потребоваться дополнительная доза.