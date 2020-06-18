Минздрав: нет тенденции, что от тестов зависит рост заражения коронавирусом

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине одна из лучших ситуаций с коронавирусом, но в последнюю неделю увеличивается количество заражений. Больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой, Львовской областях и городе Киев.

По его словам, увеличение числа тестирований - увеличивает число случаев, но это не значит, что только от тестирований это зависит.

"В последнее время мы даем существенный прирост, который больше общемирового. Почему так происходит? Если мы посмотрим на эту динамику, вы увидите с 1 мая и до вчерашнего дня, до 17 июля, как происходит заболеваемость", - заявил он.

Отметим, по состоянию на сегодняшний день в Черновицкой области - 4135 случаев коронавируса, во Львовской области - 3398, а в Киеве - 4084.

Напомним, по состоянию на 18 июня в Украине зафиксировали 829 новых случаев коронавируса - это новый антирекорд.

Ранее сообщалось, что рост количества новых больных COVID-19, который зафиксирован в последнюю неделю, связан с тем, что украинцы начали пренебрегать противоэпидемическими рекомендациям Минздрава.