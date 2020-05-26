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Минздрав может переплатить за средства для борьбы с COVID-19, - Bihus.Info

Новости » Общество     26.05.2020 - 20:24
Минздрав может переплатить за средства для борьбы с COVID-19, - Bihus.Info
Фото: Минздрав (РБК-Украина)

По отдельным позициям переплата может составить свыше миллиарда гривен

Министерство здравоохранения Украины спланировало расходы на закупку средств для борьбы с COVID-19 и установило цены на необходимые товары выше рыночных. Журналисты Bihus.Info получили копии документов, в которых с подписью министра Максима Степанова, обосновывались запланированные расходы.

Об этом сообщает Bihus.info.

По информации журналистов, часть позиций из перечня по своей расчетной стоимости чуть ли не в половину превышают стоимость, по которым эти же товары покупают волонтеры.

"Разница в цене только защитных костюмов, которые Минздрав хочет купить почти за 4,5 миллиона, по сравнению с ценой, по которой такие же по характеристикам костюмы закупают благотворители - более миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Журналисты Bihus.info сравнили цены, предложенные Минздравом, с ценами на аналогичные товары, которые за средства благотворителей закупает организация "Пациенты Украины".

Минздрав может переплатить за средства для борьбы с COVID-19, - Bihus.Info

Стоит отметить, что даже в проекте, что согласовал бюджетный комитет Верховной рады, отмечено: представленные Минздравом материалы не содержат надлежащих объяснений и обоснований, в том числе и по выбору цены.

"Впрочем, это никак не отразилось на выделение запланированых денег. Что может объясняться острой необходимостью осуществить закупки перечисленных товаров для обеспечения необходимым учреждений здравоохранения. Но если Минздрав во время непосредственно закупок сохранит пока еще ориентировочный порядок цен на основные позиции - есть высокий риск потери значительной части бюджета", - пишет Bihus.info.

Напомним, НАБУ проверяет закупку правительством защитных костюмов по завышенным ценам.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет контролировать закупки средств индивидуальной защиты, которые будет осуществлять Минздрав.

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Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинызакупкиКоронавирус
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