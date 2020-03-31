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Минздрав создал план поэтапного реагирования на ситуацию с коронавирусом в Украине

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 10:22
Минздрав создал план поэтапного реагирования на ситуацию с коронавирусом в Украине
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Минздраве не говорят, когда коронавирус в Украине достигнет пика

У Минздрава есть план поэтапного реагирования на ситуацию с коронавирусом в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что с завтрашнего дня начнет отчитываться о результатах работы штаба, созданного при руководителю по ликвидации чрезвычайной ситуации по распространению коронавируса.

"Когда мы говорим о первой волне, это 67 000 коек, но есть вопросы и больниц второй волны, которые будут подключены, когда более 50% коечного фонда будет занят больными с коронавирусной болезнью. Для этого мы разработали план поэтапного реагирования на ситуацию, которая есть в стране. Именно эпидемическую ситуацию", - отметил он.

Напомним, по состоянию на утро 31 марта количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 549.

Добавим, Главным ситуационным центром Украины создано электронную карту распространения коронавируса в Украине и мире.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины в воскресенье, 29 марта, принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

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