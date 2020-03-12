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Минздрав уточнил состояние украинца, у которого был зафиксирован коронавирус

Новости » Общество     12.03.2020 - 21:32
Минздрав уточнил состояние украинца, у которого был зафиксирован коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина контактировал только с женой

Министерство здравоохранения Украины сообщило о состоянии украинца, у которого был зафиксирован новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сообщается, что мужчине из Черновицкой области 64 года, сейчас его состояние стабильное.

"Его жена, которая вернулась из Италии в течение последних 14 дней, была единственным человеком, с которым инфицирован пациент тесно контактировал", - говорится в сообщении.

Пока сама женщина чувствует себя хорошо и нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Украине возросло до трех человек. Зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Как сообщало РБК-Украина, с 12 марта в Украине вводится карантин из-за коронавируса. Согласно решению Кабмина, до 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы. Также на три недели по всей стране закроют кинотеатры, ТЦ и запретят проведение массовых мероприятий при участии более 200 человек (в Киеве - более 60).

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