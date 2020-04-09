Минздрав сообщил о 5 новых случаях смерти от коронавируса

За сутки в Украине от коронавируса умерли 5 украинцев. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 9 апреля общее количество смертельных случаев в Украине выросла до 57.

Напомним, по состоянию на утро, 8 апреля, было известно о 52 летальных случаях.

В целом в Украине лабораторно подтверждено 1892 случая заражения коронавирусом, 45 пациентов выздоровели. Таким образом, за сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Напомним, в Черновицкой области 51 медицинский работник заразился коронавирусом, шестеро из них - на рабочем месте. Также вчера 11 новых случаев заболевания было зафиксировано в Одесской области.

В то же время, в Ивано-Франковске заболеваемость немного снизилась. Тем не менее, пятеро инфицированных все еще находятся в тяжелом состоянии искусственной вентиляции легких.

Всего, на утро 9 апреля, во всем мире зарегистрировали более 1,5 млн заражений COVID-19. От инфекции скончались более 88 тыс. жителей планеты.