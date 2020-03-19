Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавируса в Украине

В Украине сегодня, 19 марта, подтвердили 2 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

Так, коронавирус обнаружили сегодня в Житомире и Киеве. Сейчас больные коронавирусом изолированы, им предоставляется соответствующая медицинская помощь.

Общее число зараженных коронавирусом в Украине возросло до 18. Двое больных коронавирусом умерли. Коронавирус уже был обнаружен в Черновицкой, Житомирской, Донецкой и Киевской областях, а также в Киеве и Житомире.

Напомним, ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в городе. Коронавирус диагностировали у местного жителя, который недавно вернулся из Австрии. Больной находится в нормальном состоянии.

Также РБК-Украина писало, что в среду, 18 марта, в Минздраве подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в Украине. Общее количество зараженных COVID-19 в Украине вчера выросло до 16.

Кроме того, вчера заболевание коронавирусом подтвердили в нардепа Сергея Шахова. Народный избранник находится в домашней самоизоляции. А сегодня СМИ сообщили, что заражение коронавирусом также подтвердили в родственницы нардепа.