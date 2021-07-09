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Минздрав рекомендовал больным раком вакцинироваться от коронавируса: названа причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Больные раком украинцы тяжело переносят коронавирусную инфекцию, поэтому им необходимо вакцинироваться от COVID-19. Онкобольные могут выбрать любой препарат для прививки, зарегистрированный в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ведомстве отметили, что вместе с онкобольными прививку от коронавируса могут сделать их родные и люди, которые живут с ними или оказывают им помощь.

При этом в Минздраве отметили, что терапия, которую проходят больные раком, может оказать влияние на эффективность прививки. Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) разработала рекомендации по вакцинации онкобольных:

  • при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток - через три месяца;
  • при интенсивной цитотокической химиотерапии - после обновления абсолютного количества нейтрофилов;
  • при хирургическом вмешательстве - за 48 часов до операции либо через 14 дней после.

В остальных случаях вакцинироваться можно в любое время. В НТГЭИ пришли к выводу, что больные раком могут выбрать любую вакцину от коронавируса, зарегистрированной в Украине.

Фото: Минздрав рекомендовал онкобольным сделать прививку от коронавируса (facebook.com/moz.ukr)

Напомним, по состоянию на утро 8 июля в Украине вакцинировано более 1 млн граждан.

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