В Минздрав разъяснили правила самоизоляции для пациентов с легкой формой COVID-19

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения дал рекомендации по уходу за пациентов с легкой формой коронавируса в условиях домашней самоизоляции. Соответствующие правила опубликованы на странице ЦОЗ в Facebook.

Сообщается, что в некоторых случаях врачи могут рекомендовать больным коронавирусом в легкой форме оставаться дома. Для этого необходимо придерживаться следующих правил:

Людям с легкими проявлениями заболевания врач может рекомендовать оставаться дома в самоизоляции. В этом случае необходимо соблюдать ряд правил.

Разместите пациента в хорошо проветриваемом помещении.

Желательно, чтобы ухаживал один человек, который не относится к лицам с риском появления осложнений. Посещение пациента запрещено.

Члены домохозяйства должны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее 1 м от пациента. Исключением является кормящие грудью. Они должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд до контакта.

Стоит ограничить движение пациента местами общего пользования.

Человек, который ухаживает, должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с пациентом.

Мойте руки после любых контактов с пациентом или его ближайшим окружением.

После мытья рук с мылом вытирать их следует одноразовыми бумажными полотенцами.

Прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток следует чихать и кашлять в сгиб локтя.

Используйте одноразовые медицинские перчатки для ухода за пациентом и уборку помещения. До и после снятия медицинских перчаток следует мыть руки.

Перчатки, маски и другие отходы после ухода за пациентом складывайте в отдельном контейнере (полиэтиленовом пакете) в том же помещении, где находится больной, к их утилизации.

Избегайте обмена зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем и тому подобное. Посуда после индивидуального использования необходимо мыть с моющим средством. Выбрасывать посуду не следует.

Необходимо ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в ближайшем окружении больного, а также ванную комнату и туалет бытовым моечно-дезинфицирующим средством.

Стирать вещи пациента можно обычным мылом. Для машинной стирки рекомендуется температуру 60-90 ° C и обычные стиральные порошки. Загрязненное белье запрещено встряхивать, но можно собирать в общий мешок.

Люди с симптомами болезни должны оставаться дома до исчезновения клинических проявлений и получения отрицательного результата лабораторных исследований.

Если у члена домохозяйства возникают симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание), с ним следует обращаться как с подозрительным на инфицирование SARS-CoV-2.

Также в ЦОЗ отметили, что все члены домохозяйства являются контактными лицами.

Отметим, по состоянию на утро 8 апреля в Украине подтверждены 1668 случаев заражения коронавирусом, 35 пациентов выздоровели. Таким образом, за сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Также РБК-Украина писало, что в Украине прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни составляет 14% за сутки.