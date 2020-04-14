Минздрав разъяснил применение экспериментального препарата против COVID-19

Экспериментальный препарат для лечения коронавируса "Плаквенил" можно использовать лишь под наблюдением врачей и с согласия пациента. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

По словам министра, данный препарат нельзя использовать для самолечения.

"В середине марта впервые были заявления от врачей США, европейских врачей об удачном использовании "Плаквенила" в комплексной терапии для лечения коронавируса. Этот препарат был внесен в наш протокол лечения, как экспериментальный препарат. Он может использоваться исключительно под наблюдением врачей в условиях медицинского учреждения. При использовании препарата четко прописано, о предоставлении информированного согласия пациента для лечения этим препаратом. Но ни одного процесса самолечения такого рода быть не может", - сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что препарат "Плаквенил", который может помогать при лечении коронавируса, будет введен в перечень медицинских средств, которые идут по программе "Доступные лекарства".

Напомним, 3 апреля в регионы Украины должны были отправить 2250 упаковок препарата "Плаквенил", который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни. Еще 750 упаковок остались в Киеве для быстрого реагирования.