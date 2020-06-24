Минздрав разворачивает вторую волну больниц из-за коронавируса

В больницу попадают люди, у которых тяжелое течение болезней
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине готовят больницы к новой волне из-за COVID-19. Минздрав сообщает, что в некоторых областях резко возрастает число зараженных.
Об этом он заявил на брифинге.
В больницу попадают люди, у которых тяжелое течение болезней, из-за чего нужно разворачивать вторую волну больниц.
"В очередной раз обращаюсь к вам. Подумайте об этих цифрах. Подумайте, что скоро закончится и вторая волна больниц и третья", - заявил он.
Также на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав будет отрабатывать механизмы, как включать те больницы, которые сегодня не включены в первую волну.
Также он сказал, что Минздрав будет указывать на недостатки, которые есть в областях по определенности и правильности построения маршрутов пациентов.
"На первом месте по рассмотрению у нас будет Закарпатская область. Там значительно возрастает число случаев больных коронавирусной болезнью. В то же время мы видим, что есть заполненность коек среди больниц первой волны", - добавил он.
Напомним, в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом.
Отметим, что Украина по состоянию на начало недели попала в список стран "красной зоны".
Автор: Анастасия Рокитна