Минздрав может развернуть временные госпитали для легких больных коронавирусом

Министерство здравоохранения может развернуть временные госпитали для легких больных коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, госпитали могут развернуть для тех, у кого будет легкое течение болезни, но у кого не будет возможности изолироваться у себя дома.

"Такие идеи есть. Сейчас Министерство здравоохранения проводит согласование приказа Минздрава о временных требованиях, рекомендации к развертыванию временных госпиталей. Наша цель и предложение эти госпитали разворачивать для тех, у кого будет легкое течение болезни, но у кого не будет возможности изолироваться у себя дома в связи с теми или иными причинами", - заявил Ляшко.

По его словам, развертывание временных госпиталей позволит врачам более качественно оказывать помощь, а в случае необходимости - транспортировать больных в реанимацию в больницах.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что под бесплатное лечение попадают только средние и тяжелые случаи заболевания коронавирусом в Украине.

Как писало РБК-Украина, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, лабораторно подтверждены 1462 случая заражения коронавирусом. По данным ЦОС, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.