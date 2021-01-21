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Минздрав разработал стратегию контроля онкозаболеваний для снижения смертности

Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения разработало проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний. Стратегия рассчитана на период до 2030 года.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Минздрав при экспертной поддержке специалистов отрасли, ВОЗ, МАГАТЭ и пациентских организаций разработал проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний до 2030 года. Благодаря системному подходу Минздрав рассчитывает на существенное уменьшение смертности, вызванной онкологическими заболеваниями", - отметил министр.

По его словам, в ближайшее время этот проект вынесут на общественное обсуждение.

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Напомним, ранее Степанов заявил, что в Украине более миллиона онкобольных. По его словам, ежегодно рак становится причиной смерти до 80 тысяч граждан.

Он подчеркнул, что в 2019 году 35% случаев злокачественных новообразований были обнаружены на третьей и четвертой стадии заболевания, что демонстрирует недостаточную осведомленность о симптомах злокачественных новообразований как среди врачей первичного звена, так и среди украинцев.

Так, ведомство расширило перечень лекарств для онкобольных. Министерство добавило в перечень 9 новых лекарственных средств, закупаемых централизованно.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне в Минздраве сообщили, что Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныонкобольныеМаксим Степанов