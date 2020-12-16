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Минздрав разрабатывает восемь цифровых проектов для борьбы с коронавирусом

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине разрабатывают восемь цифровых проектов для борьбы с коронавирусом. Проекты разрабатывает Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации и Национальной службой здоровья Украины.

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Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

"В настоящее время мы работаем над восемью цифровыми проектами, среди которых инструменты для координации госпитализаций, оптимизация отчетов медучреждений, цифровизация учета и регистрации подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, улучшение электронных направлений на ПЦР-тестирование", - сказал Кучер.

Он добавил, что в ближайшее время планируют ввести цифровизацию формы экстренного сообщения о подозрении на коронавируса.

Напомним, в Украине с конца ноября ввели новый способ вызова кареты скорой помощи для зараженных коронавирусом. В Минздраве рассчитывают, что это ускорит процесс получения помощи больным.

Также РБК-Украина писало, что Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине, среди которых электронный рецепт.

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