Минздрав проведет расследование из-за испорченных COVID-вакцин в Харьковской области

В Харьковской области из-за нарушения температурного режима при транспортировке испортились 9360 доз вакцины Pfizer . Министерство здравоохранения проведет расследование этого случая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

Как рассказали в Минздраве, на каждой партии вакцины Pfizer, которая транспортируется, установлено специальное электронное устройство - логгер, который фиксирует температуру. Изменить или подделать данные логгера невозможно, потому что они записываются на защищенный носитель.

Логгеры на партии вакцины, которую привезли в Харьковскую область, показали отклонения. После этого испорченные дозы вернули на склад, а государственное предприятие "Укрмедпостач" провело внутреннее расследование. Однако комиссия Минздрава хочет сама провести проверку.

"По предварительным результатам протокола испытаний логгеров выявлено отклонение их показателей от установленного значения температуры. Причины таких отклонений должна установить комиссия. Об окончательных результатах проверки будет сообщено дополнительно", - заявили в Минздраве.