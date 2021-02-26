Минздрав просит регионы пересмотреть эпидситуацию: риск роста случаев COVID высок

Министерство здравоохранения заявило о высоком риске роста количества случаев коронавируса в стране. В связи с этим регионы просят пересмотреть эпидемиологическую ситуацию и ввести дополнительные ограничения, в случае необходимости.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, самый высокий уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения сейчас фиксируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Настораживает динамика госпитализаций в Житомирской и Николаевской областях и в Киеве.
"Риск роста количества случаев по стране достаточно высок… Поэтому мы обратились к главам государственных администраций с просьбой провести заседания комиссий ТЭБ и ЧС, просмотреть эпидситуации, и если это необходимо, принять дополнительные ограничительных карантинных мероприятий", - заявил Ляшко.
Он добавил, что данный рост заболеваемости является прогнозируемым.
Напомним, в Украине за сутки выявили 8003 новых случая COVID-19. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области и в Киеве.
Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области могут ввести карантин выходного дня из-за роста заболеваемости COVID.