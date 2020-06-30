Минздрав прогнозирует вспышку коронавируса после выходных в Одессе

На эти выходные сотни украинцев поехали отдыхать в Одессу, но не придерживались карантинных ограничений. Несоблюдение правил и рекомендаций Минздрава приводит к вспышке коронавируса.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Как он отметил, на кадрах было видно, что люди не соблюдали карантин в ночных клубах и на пляжах.

"То есть неиспользование масок, полное несоблюдение социальных дистанций, неиспользование антисептиками - все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19", - заявил он.

Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали еще 706 зараженных коронавирусом, в частности в Одесской области 66 новых случаев.

Отметим, на выезде из Одессы в районе поселка Алтестово образовалась большая пробка в последний выходной.

Кроме того, были опубликованы фото многотысячной толпы украинцев, которые гуляли по Одессе.