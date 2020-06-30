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Минздрав прогнозирует вспышку коронавируса после выходных в Одессе

Новости » Коронавирус     30.06.2020 - 09:41
Минздрав прогнозирует вспышку коронавируса после выходных в Одессе
Фото: пляж (РБК-Украина)

Многие люди не соблюдали карантин на отдыхе

На эти выходные сотни украинцев поехали отдыхать в Одессу, но не придерживались карантинных ограничений. Несоблюдение правил и рекомендаций Минздрава приводит к вспышке коронавируса.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Как он отметил, на кадрах было видно, что люди не соблюдали карантин в ночных клубах и на пляжах.

"То есть неиспользование масок, полное несоблюдение социальных дистанций, неиспользование антисептиками - все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19", - заявил он.

Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали еще 706 зараженных коронавирусом, в частности в Одесской области 66 новых случаев.

Отметим, на выезде из Одессы в районе поселка Алтестово образовалась большая пробка в последний выходной.

Кроме того, были опубликованы фото многотысячной толпы украинцев, которые гуляли по Одессе.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
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