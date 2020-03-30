Минздрав призвал украинцев сообщать в случае отказа от тестирования на коронавирус

Министерство здравоохранения призвало граждан сообщать на горячую линию, если им отказывают в тестировании на коронавирус. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

В ведомстве пообещали обеспечить тестами тех, кто в этом нуждается.

"Мы получаем от населения сообщения о том, что им отказывают в тестировании. Я хочу обратиться ко всем гражданам, которые имеют основания для проведения тестирования. О каждом отказе в тестировании, пожалуйста, сообщайте на горячую линию. Мы на национальном уровне и региональном со специалистами будем рассматривать каждое такое обращение, чтобы максимально обеспечить проведение тестирований всех, кто в этом нуждается", - заявил Ляшко.

Напомним, в Украине выросло количество случаев заболевания коронавирусом до 480. За последние сутки в Украине подтвердили 62 новых случая заболевания.

Кроме того, в Украине в связи с коронавирусом с 12 марта и до 24 апреля введен карантин. Также с 27 марта Украина полностью закрыла свои границы как для иностранцев, так и для украинцев, которые не успели вернуться в страну из-за рубежа.