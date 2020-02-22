Минздрав: признаков коронавируса в эвакуированных в Новых Санжарах нет

Фото: Дмитрий Коваль (РБК-Украина)

Граждан в обсервации будут обследовать дважды в день

По состоянию на 22 февраля ни у одного эвакуированного из Уханя, находящихся в Новых Санжарах, не выявлены признаки заражения коронавирусом COVID-2019. Об этом во время брифинга в Кабмине заявил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Коваля, утренние исследования граждан, находящихся в обсервации, не обнаружили никаких признаков коронавируса. Люди в обсервации будут проходить обследование дважды в день.

"Результаты утреннего медицинского обследования являются положительными: ни у одного человека, находящегося в обсервации, не выявлены признаки заболевания. Хочу подчеркнуть, что все люди чувствуют себя хорошо - и пассажиры самолета и члены экипажа”, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня эвакуированные из Уханя сдадут кровь для анализа на присутствие коронавируса COVID-2019. Граждан в обсервации каждые три дня будут проверять на коронавирус с помощью украинских тест-систем.

Также РБК-Украина писало, что самолет и автобусы, которыми украинцев и иностранцев доставили из китайского города Ухань, продезинфицировали. В МВД отмечали, что все автобусы "прошли тройную экспозицию" после использования.

Как известно, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение "Новые Санжары" в Полтавской области. Эвакуированные 14 дней будут находиться в обсервации на территории медицинского учреждения.