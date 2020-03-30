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Минздрав привлечет к тестированию на коронавирус передвижные лаборатории Минообороны

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 11:12
Минздрав привлечет к тестированию на коронавирус передвижные лаборатории Минообороны
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пока не все регионы Украины могут проводить тестирование на выявление коронавируса

Министерство здравоохранения привлечет к тестированию на коронавирус три передвижные лаборатории Министерства обороны Украины. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, пока не все регионы Украины могут проводить тестирование на выявление коронавируса.

"Мы видим, что некоторые области не могут проводить исследования. Но до конца этой недели нам приедет 12 новых имплификаторов для ПЦР-диагностики, которые будут распределены по тех регионах, где сегодня есть или устаревшее оборудование, или отсутствует возможность проведения тестирования, чтобы обеспечить покрытием все области. Плюс мы привлекаем к проведению исследований три передвижные ПЦР лаборатории, которые есть в распоряжении Министерства обороны. Плюс мы привлекаем частные лаборатории", - заявил Ляшко.

Он также заявил, что Минздрав будет создавать мобильные пункты для забора образцов для ПЦР-исследований.

Напомним, в украинских больницах развернули палатки для сортировки зараженных коронавирусом. В Минздраве надеются, что таким образом врачи смогут предотвратить больничное инфицирование и отсортировать легких и тяжелых больных.

Также в Минздраве создали более 500 бригад для борьбы с коронавирусом. Бригады будут выезжать на место дислокации пациента и забирать образцы.

Отметим, в Украине выросло количество случаев заболевания коронавирусом до 480. За последние сутки в Украине подтвердили 62 новых случая заболевания.

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