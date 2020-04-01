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Минздрав: препаратами от коронавируса будут обеспечены все, кто в этом нуждается

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 10:20
Минздрав: препаратами от коронавируса будут обеспечены все, кто в этом нуждается
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В приказе Минздрава будет перечень препаратов

Препаратами от коронавируса будут обеспечены все, кто в этом нуждается. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что есть локальные протоколы стран, в которых предусматривается применение определенных препаратов.

"Доказательной базы по специфическому лечению ВОЗ не публиковала. Впрочем, есть локальные протоколы, протоколы определенный стран, предусматривающих применение препаратов, обладающих доказательной базой для лечения других препаратов. Например, против малярии, ревматоидного артрита, против ВИЧ-инфекции. Именно комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавирусной болезни", - отметил он.

Он добавил, что все дозы препаратов, клинические показатели в ближайшем времени будут в приказе Минздрава.

"Препаратами будут обеспечены все, кто в этом нуждается", - отметил Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро 1 апреля в Украине количество зараженных новым коронавирусом составило 669. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

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