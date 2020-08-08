Минздрав представит отчет о готовности больниц второй волны коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов представит отчет о готовности больниц второй волны коронавируса. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров во исполнение поручения президента.

Об этом в Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, статистика будет касаться каждой области.

"Такая статистика должна быть представлена по каждой области и учитывать количество койкомест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом", - написал Шмыгаль.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что решением правительства с 9 по 30 августа закрываются контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с оккупированным Крымом для предотвращения распространения COVID-19.

Отметим, в Украине четвертые сутки кряду фиксируют антирекорды по количеству новых случаев коронавируса - за 7 августа подтвердили 1489 новых заболеваний.