Минздрав предостерегает от покупок псевдолекарств от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины предостерегает от мошенников, которые продают псевдолекарства от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Telegram.

Как сообщается, в сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса.

"Минздрав Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что в случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение.

"Сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19", - добавили в Минздраве.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для полного выздоровления пациента, заболевшего коронавирусом, необходимо до шести недель. При этом пока не существует лекарств для лечения COVID-19.

Кроме того, ученые из Нидерландов впервые обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19. Профессор клеточной биологии Франк Гросфелд считает, что выявленное антитело может быть использовано для изготовления лекарств против коронавируса.