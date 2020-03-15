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Минздрав предостерегает от покупок псевдолекарств от коронавируса

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 22:12
Минздрав предостерегает от покупок псевдолекарств от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Минздраве отметили, что сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины предостерегает от мошенников, которые продают псевдолекарства от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Telegram.

Как сообщается, в сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса.

"Минздрав Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что в случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение.

"Сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19", - добавили в Минздраве.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для полного выздоровления пациента, заболевшего коронавирусом, необходимо до шести недель. При этом пока не существует лекарств для лечения COVID-19.

Кроме того, ученые из Нидерландов впервые обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19. Профессор клеточной биологии Франк Гросфелд считает, что выявленное антитело может быть использовано для изготовления лекарств против коронавируса.

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