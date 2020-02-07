Минздрав предложил алгоритм действий при коронавирусе

В Украине пока не зафиксировали случаев коронавируса
Министерство здравоохранения Украины направило алгоритм действий областным лабораторным центрам и учреждениям здравоохранения при выявлении коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
В частности, алгоритмы действий были направлены для врачей клиницистов, эпидемиологов, вирусологов и населения:
Также в Минздраве отметили, что на данный момент в Украине не зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Ранее РБК-Украина писало, что результаты проб, взятых с помощью тест-системы для выявления коронавируса 2019-nCoV, будут известны в течение 5-7 часов. Тест-системы находятся в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Тестирование будет проводиться там же.
Также в Минздраве отмечали, что положительные тесты на заражение коронавирусом будут передаваться в британскую лабораторию для подтверждения. Только после верификации в Лондоне заболевание будет считаться подтвержденным.