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Минздрав предлагает ввести обязательную COVID-вакцинацию, но не для всех

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения Украины предлагают не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу. Также предлагают обязательную вакцинацию для части взрослого населения.

Об этом заявил в интервью изданию "Лига.life" главный санврач Игорь Кузин.

Невакцинированные дети, по его словам, могут выбрать дистанционный формат обучения.

"Я бы вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые невакцинированные и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний", - отметил он.

Кузин отметил, что обязательно должны вакцинироваться работники образования, сферы обслуживания.

"Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека", - отметил он.

Напомним, более 43 тысяч украинцев получили прививки в субботу.

Также в Минздраве назвали страны, признающие украинские паспорта вакцинации.

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ВакцинацияМинистерство здравоохранения Украины