Минздрав предлагает ввести обязательную COVID-вакцинацию, но не для всех

Невакцинированные дети, по его словам, могут выбрать дистанционный формат обучения.

"Я бы вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые невакцинированные и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний", - отметил он.

Кузин отметил, что обязательно должны вакцинироваться работники образования, сферы обслуживания.

"Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека", - отметил он.