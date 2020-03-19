В Минздрав поступило 260 подозрений на коронавирус

В Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус, 16 случаев подтвердили. Об этом сообщили в Минздраве.

За прошлые сутки, 18 марта, в ЦОЗ поступило 79 подозрений, из них два были положительными - в Киевской и Донецкой областях.

"Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц", - отметили в Минздраве.

Всего в мире зарегистрировано 218 тысяч 815 случаев заболевания COVID-19. 84 тысячи 114 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 137 тысяч 677 случаев коронавируса.

Напомним, наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Украине подтверждено в Черновицкой области - 10 (1 летальный). Также подтверждены заболевания в Житомирской - 1 (летальный), Киевской - 2, Донецкой - 1 областях и 2 случая в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что в Херсоне бригаду скорой помощи отправили на карантин из-за возможности заражения коронавирусом. Бригада будет находиться на обсервации 14 дней.